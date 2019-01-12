İzmir'de otomobil şarampole devrildi: Sürücü, eşi ve baldızı öldü (2)- Yeniden

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'İzmir'de otomobil şarampole devrildi: 3 ölü' başlıklı haberimizi, ölen kişilerin yakınlık derecelerinin değişmesi nedeniyle, kaynağından yapılan düzeltmeyle yeniden servis ediyoruz.

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Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Bornova ilçesinde, sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, şarampole devrildi. Kazada, 3 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde Sabuncubeli mevkiindeki köy yolunda meydana geldi. Emekli olan Abdurrahman Karadağ (76), bağ evinden dönerken yönetimindeki 35 AC 6030 plakalı otomobilin direksiyon kontrolünü, sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda kaybetti. Otomobil, anayola çıkmaya kısa bir mesafe kala şarampole devrildi. Yaklaşık iki saat sonra yoldan geçen başka bir otomobilin sürücüsü kazayı fark edip, AKS, sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbarı üzerine gelen AKS ekiplerinin çalışmasıyla, kaza yapan otomobildeki sürücü Karadağ, eşi Fadile Karadağ (70) ve baldızı Zehra Atay (53) çıkarıldı. Sağlık ekipleri, Fadile Karadağ ve Zehra Atay'ın hayatını kaybettiğini, sürücü Karadağ'ın ise ağır yaralı olduğunu belirledi. Ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Abdurrahman Karadağ da doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

3 kişinin cansız bedenleri, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

