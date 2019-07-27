HABER

İzmir’de otomobil sürücüsünün çarptığı yaya hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 27.07.2019 09:11 | Son Güncelleme

İzmir’in Bayraklı ilçesinde otomobil sürücüsünün çarptığı yaya hayatını kaybetti.

İzmir’in Bayraklı ilçesinde otomobil sürücüsünün çarptığı yaya hayatını kaybetti. Aracını olay yerinde bırakıp kaçan şahıs polis ekiplerince yakalandı.
Olay, saat 23.00 sıralarında ilçeye bağlı Onur Mahallesi 7371 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde yaya bir şekilde seyir halinde olan Fatma Demir (65), karşıdan karşıya geçmek isterken, A.B.’nin kullandığı 35 AGB 494 plakalı otomobilin kendisine çarpması sonucu yere yığıldı. Çevredeki vatandaşlar durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahalesini olay yerinde yaptıktan sonra, Çiğli Bölge Eğitim Hastanesine kaldırdı. Yaşlı kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Öte yandan, aracını olay yerinde bıraktıktan sonra kaçan A.B, polis ekiplerince kısa sürede yakalandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Zaman Kartal Tibet'e hiç iyi davranmadı!Zaman Kartal Tibet'e hiç iyi davranmadı!
İkra'nın çalınan akülü arabası, evlerinin önüne bırakıldıİkra'nın çalınan akülü arabası, evlerinin önüne bırakıldı
Hafif ticari araç takla attı: 5 yaralıHafif ticari araç takla attı: 5 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Trump'tan Macron'a vergi tepkisi

Trump'tan Macron'a vergi tepkisi

Eski Bakan hayatını kaybetti!

Eski Bakan hayatını kaybetti!

Reza Zarrab aleyhine açılan tecavüz davası kapandı

Reza Zarrab aleyhine açılan tecavüz davası kapandı

'Göğüslerim sarktı' diyerek gündem olmuştu! Artık daha da ünlü!

'Göğüslerim sarktı' diyerek gündem olmuştu! Artık daha da ünlü!

ABD Başkanı Trump'tan S-400 açıklaması!

ABD Başkanı Trump'tan S-400 açıklaması!

Filipinler'de iki deprem: 8 ölü, çok sayıda yaralı

Filipinler'de iki deprem: 8 ölü, çok sayıda yaralı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye'de sıcak hava dalgası beklenmiyor

Türkiye'de sıcak hava dalgası beklenmiyor

30 yıldır aralıksız orayı kazıyorlar!

30 yıldır aralıksız orayı kazıyorlar!

İzmir'de 77 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'de 77 düzensiz göçmen yakalandı

Pendik ve Ataköy'de yat yangını

Pendik ve Ataköy'de yat yangını

Çocuğun boğazına takılan madeni para hastanede çıkarıldı

Korku dolu anlar! Hastanede ortaya çıktı...

Didim'de 51 kaçak göçmen yakalandı

Didim'de 51 kaçak göçmen yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.