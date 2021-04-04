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  4. İzmir’de otomobil takla attı: 1 yaralı

İzmir’de otomobil takla attı: 1 yaralı

04.04.2021 02:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’in Bayraklı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çarparak takla attı.

İzmir’de otomobil takla attı: 1 yaralı

İzmir’in Bayraklı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çarparak takla attı. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Kaza, saat 01.20 sıralarında Bayraklı ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Dila K., idaresindeki 35 AEF 891 plakalı Fiat marka otomobil, Karşıyaka istikametinden Bayraklı yönüne seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Altınyol-Turan Köprü kavşağı yakınında refüje çarptı. Otomobil çarpmanın etkisiyle savrularak takla atarken, çevredeki sürücüler tarafından durum polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine gelen polis ekiplerince cadde üzerinde güvenlik önlemleri alınırken, ambulansa alınan yaralı durumdaki otomobil sürücüsü Dila K., Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Öte yandan, takla atan otomobil çekici vasıtası ile olay yerinden kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İzmir’de otomobil takla attı: 1 yaralı

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