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İzmir’de otomobil tıra çarptı: 1 ölü

09.03.2021 22:43 | Son Güncelleme:
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İzmir’de otomobil tıra çarptı: 1 ölü

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde, aynı istikamete seyrettiği tıra arkadan çarpan otomobilin sürüsü yaşamanı yitirdi.Kaza, akşam saatlerinde Ankara asfaltı Çambel Kavşağı’nda meydana geldi.

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde, aynı istikamete seyrettiği tıra arkadan çarpan otomobilin sürüsü yaşamanı yitirdi.

Kaza, akşam saatlerinde Ankara asfaltı Çambel Kavşağı’nda meydana geldi. İddiaya göre, Murat Gündaş (48) idaresindeki Tofaş marka 35 AJ 0718 plakalı otomobil, aynı yöne gitmekte olan H.Y. yönetimindeki 35 AJ 6919 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil tırın altına girerken, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle otomobilde sıkışan Gündaş, ihbar üzerine gelen itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Gündaş’ın yaşamını yitirdiği tespit edildi.
Öte yandan, tır sürüsü ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İzmir’de otomobil tıra çarptı: 1 ölü

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