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İzmir'de otomobile ateş açıldı: Baba-oğul yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.05.2019 03:42 | Son Güncelleme

İZMİR’in Konak ilçesinde, otomobilde oturdukları sırada taksi ile yanlarına yanaşan kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırıya uğrayan Mustafa Kandemir (33) ile babası Halit Kandemir (62), yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA)- İZMİR’in Konak ilçesinde, otomobilde oturdukları sırada taksi ile yanlarına yanaşan kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırıya uğrayan Mustafa Kandemir (33) ile babası Halit Kandemir (62), yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 23.00 sıralarında İnönü Caddesi Hatay Hizmet Binası Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakınında meydana geldi. Mustafa Kandemir ile babası Halit Kandemir 35 GB 2186 plakalı otomobilde oturduğu sırada, iddiaya göre taksi ile gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Yaralanan baba-oğul, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk ve Eğitim Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Baba ve oğlunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, olayı gerçekleştiren kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

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