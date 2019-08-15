HABER

İzmir'de otomobilin çarptığı çocuk öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2019 14:54 | Son Güncelleme

İzmir'de otomobilin çarptığı çocuk öldü

İZMİR (AA) - İzmir'in Bayraklı ilçesinde otomobilin çarptığı 5 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, S.B. idaresindeki 34 FC 1159 plakalı otomobil, Kubilay Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Suriye uyruklu 5 yaşındaki Yusuf Areef'e çarptı.

Kazada ağır yaralanan Areef, sürücü tarafından ilçedeki özel bir hastaneye getirildi.

Areef, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazanın ardından çocuğun ailesinin hastaneye gelmesi üzerine sürücü S.B'nin hastaneden kaçtığı iddia edildi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Öte yandan, çocuğun cenazesi otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

PARTNERÜnlü çift böyle yakalandıÜnlü çift böyle yakalandı
Sahaya atlayan Youtuber: Maçın heyecanıyla sahaya girdimSahaya atlayan Youtuber: Maçın heyecanıyla sahaya girdim
Yenişehir’e yeni komutanYenişehir’e yeni komutan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bayraklı izmir trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Karısının bikinili pozuna bakın ne yazdı

Karısının bikinili pozuna bakın ne yazdı

Sigarada vergi artışı!

Sigarada vergi artışı!

Kanada Başbakanı Trudeau'dan olay yaratacak itiraf

Kanada Başbakanı Trudeau'dan olay yaratacak itiraf

Flaş 'İstanbul Havalimanı' kararı

Flaş 'İstanbul Havalimanı' kararı

Büyük panik! Seyir halindeyken alev aldı

Büyük panik! Seyir halindeyken alev aldı

Tarlasına giren domuzlar sonu oldu!

Tarlasına giren domuzlar sonu oldu!

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

İstanbul'da gemiler çarpıştı! Gün ağarınca böyle görüntülendiler

İstanbul'da gemiler çarpıştı! Gün ağarınca böyle görüntülendiler

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Korkunç olay! Boynuna bıçak saplayarak öldürdü

Korkunç olay! Boynuna bıçak saplayarak öldürdü

İstanbul'da operasyon! 'Şekerci abi' yakalandı

İstanbul'da operasyon! 'Şekerci abi' yakalandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya'da tur teknesinde köpek balığı şaşkınlığı!

Yer: Antalya! Gördükleri şey karşısında şaşkına döndüler

Son dakika: Dağlıca'da üs bölgesine saldırı!

Hakkari'de üs bölgesine saldırı!

YPG'li teröristler hendekleri ateşe verdi

Sınırda YPG provokasyonu! Ateşe verdiler

Son dakika: Diyarbakır-Bingöl karayolunda kaza! Ölü ve yaralılar var

Katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralılar var

Meteoroloji'den İstanbul uyarısı

Meteoroloji'den İstanbul uyarısı

İstanbul'da en çok nereli var?

İstanbul'da en çok nereli var? İlk sıradaki şehir bakın hangisi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.