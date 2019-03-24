İzmir’de otomobilin yaya çarptığı anlar kamerada

İzmir’in Buca ilçesinde, bir yaya karşıdan karşıya geçmeye çalıştığı sırada otomobil çarptı. Meydana gelen kazada yaya ağır yaralanırken, kaza anları ise bir otelin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, bugün saat 02.00 sıralarında Doğuş Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgeye göre, Buca yönünden İzmir Çevreyolu istikametine seyir halinde olan ve Emre K. (24) idaresindeki 34 FP 3076 plakalı otomobil, karşıdan karşıya geçmek isteyen bir yayaya çarptı. Çapmanın etkisiyle yaya metrelerce sürüklendi. Sürüklenen yaya kazada ağır yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yayayı Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yayanın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Üzerinde yapılan aramada herhangi bir kimlik çıkmayan ve 20’li yaşlarda olduğu tahmin edilen yaya, hastanede ameliyatta alındı. Öte yandan, polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlatırken, sürücü Emre K. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.