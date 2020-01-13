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  4. İzmir'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

İzmir'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2020 00:59 | Son Güncelleme

İzmir'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D.H. idaresindeki 35 AIU 612 plakalı otomobil ile Seçkin Uygun (29) yönetimindeki 35 ADP 778 plakalı motosiklet Anafartalar Mahallesi Saraçoğlu Caddesi'nde çarpıştı.

Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, Ödemiş Devlet Hastanesindeki müdahalesinin ardından İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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