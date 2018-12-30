HABER

İzmir'de otomobille motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2018 22:10 | Son Güncelleme

İzmir'de otomobille motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Ödemiş'ten Kiraz istikametine giden A.B. yönetimindeki 35 Z 7654 plakalı otomobil, Kaymakçı Mahallesi girişinde Özcan Dal'ın kullandığı 35 ZZM 20 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada, Özcan Dal ve motosikletteki Sezgin Çelik yaralandı. Özcan Dal, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı, Çelik hastaneye kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü A.B. ise gözaltına alındı.

Bu telefon modelini kullanıyorsanız yandınız! Tehlike saçıyorBu telefon modelini kullanıyorsanız yandınız! Tehlike saçıyor
Sivas'ta yarın okullar tatil edildiSivas'ta yarın okullar tatil edildi
Bot şişirirken yakalandılarBot şişirirken yakalandılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kaza Ödemiş trafik

En Çok Okunan Haberler

O sözler çileden çıkardı! 'Yavaş çıkar, terbiyesiz'

O sözler çileden çıkardı! 'Yavaş çıkar, terbiyesiz'

Muharrem İnce'den sert çıkış: Delikanlı gibi aday ol

Muharrem İnce'den sert çıkış: Delikanlı gibi aday ol

Milli Piyango'da büyük değişiklik! Herkes zenginlik hayali kuruyor ama...

Milli Piyango'da büyük değişiklik! Herkes zenginlik hayali kuruyor ama...

Eğitime kar engeli! Okullar tatil edildi

Eğitime kar engeli! Okullar tatil edildi

Aşk hızlı bitti! İşte krizin sebebi

Aşk hızlı bitti! İşte krizin sebebi

MHP 402 belediye başkan adayını açıkladı

MHP 402 belediye başkan adayını açıkladı

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yeni yılda donacağız! İstanbul'a kar için tarih verildi

Yeni yılda donacağız! İstanbul'a kar için tarih verildi

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Meteoroloji'den çok sayıda kente kritik uyarı!

Meteoroloji'den çok sayıda kente kritik uyarı!

Fatih Portakal'a soruşturma

Fatih Portakal'a soruşturma

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yılbaşını İstanbul'da geçirecekler dikkat!

Yılbaşını İstanbul'da geçirecekler dikkat!

Eğitime kar engeli! Okullar tatil edildi

Eğitime kar engeli! Okullar tatil edildi

Mardin'de yolcu minibüsüyle otomobil çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Kahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar var

Milli Piyango'da büyük değişiklik! Herkes zenginlik hayali kuruyor ama...

Milli Piyango'da büyük değişiklik! Herkes zenginlik hayali kuruyor ama...

Erdoğan ve Merkel arasında kritik görüşme

Erdoğan'dan kritik görüşme!

Öldürülen sporcunun ailesinden kadın cinayetlerine tepki

Öldürülen sporcunun ailesinden kadın cinayetlerine tepki

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.