İzmir’de Otomobilsiz Bir Gün

Amerikalı Henry Ford, ilk seri üretim otomobili 1908’de yaptı. Amacı otomobillerin sadece zenginler tarafından değil, “bir at arabası ve at temin edebilecek güçteki herkes tarafından” satın alınabilmesiydi. Ürettiği “Model t” otomobil 850 dolardan satışa sunuldu. Daha sonra hareketli bant sistemini hayata geçiren Ford, 1914 yılında dünyadaki diğer otomobil firmalarının toplamından daha çok otomobil üretti. Otomobilin satış fiyatı da 260 dolara kadar düştü. 1924 yılında Ford’un ürettiği otomobil sayısı 10 milyonu buldu.

Yollar yayaların ve bisikletlilerin

Ardından otomobil çılgınlığı bütün dünyayı sardı ve bugün artık otomobilsiz bir hayat neredeyse düşünülemez durumda. İlk olarak 2001 yılında başlayan “Otomobilsiz Kent Günü” yeni bir bilinç oluşturmayı amaçlıyor. Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında 22 Eylül’de düzenlenen bu etkinlik için İzmir’de Cumhuriyet Bulvarı’nın bir kısmı motorlu araç trafiğine kapatıldı. Şehrin ortasındaki bu alan yayalara ve bisikletlilere bırakıldı.

Etkinlikler çerçevesinde spor alanları, bisiklet sergi alanı, çocuk atölyeleri oluşturuldu. Caddeye kurulan sahnede zumba ve ritm gösterileri yapıldı. İsteyenler langırt oynadı, isteyenler oturarak voleybol oynadı. Kimi çocuğunu bisiklet sepetinde gezdirdi, kimi bir otomobilin park ettiği alana sığan bisikletlerin sayısını hesaplamaya çalıştı. En keyifli etkinliklerden biri de pedal çevirdikçe mikseri çalıştıran smoothie bike idi.