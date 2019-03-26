İzmir'de otoyol kenarında erkek cesedi bulundu

İZMİR (AA) - İzmir'in Narlıdere ilçesinde otoyol kenarında bir erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, İzmir-Çeşme Otoyolu kenarında çalılıkların arasında hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşlar durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen Sağlık ekipleri, Deniz Özdemir'in (34) silahla vurularak hayatını kaybettiğini belirledi.

Özdemir'in cesedi, jandarma ekiplerince olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

