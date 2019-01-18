İzmir'de özel öğrencilere 'çam ve çiçek tohumlu' karne

Nevra UÇKAÇ - Tekin GÜRBULAK İZMİR, (DHA) İzmir'in Karabağlar ilçesindeki Şehit Lütfü Gülşen Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda eğitim gören 206 özel eğitim öğrencisi, ilk dönemin tamamlanmasının ardından karnelerini aldı. İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi'nin katılımıyla gerçekleştirilen törende öğrencilere karnelerinin yanında doğaya katkı sağlamayı öğrenmeleri için çam ve çiçek tohumu hediye edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen Sıfır Atık projesi kapsamında Şehit Lütfü Gülşen Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda eğitim gören 206 özel eğitim öğrencisi, geri dönüşüm kağıtlarına basılı olarak hazırlanan yarıyıl karnelerini çam ve çiçek tohumu hediyeleriyle birlikte aldı. 2018-2019 eğitim öğretim döneminin birinci dönemini başarılı bir şekilde tamamladıklarını ifade eden İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, çocuklara verilen karnelerin geri dönüşüm kapsamında yüzde 100 doğaya karışabilecek ve Sıfır Atık projesine uygun olarak hazırlandığını belirterek, Burada hem öğrencilerimizin başarılarını kutluyor hem de geri dönüşüm ve çevreye duyarlılıkla ilgili bir bilinç aşılamaya gayret ediyoruz. İzmir'deki 850 bin öğrencimize ve velilerimize güzel bir sömestr tatili geçirmelerini diliyorum. Dinlenebilecekleri, bol bol gezecekleri ve ruhen dingin bir vücutla tekrar okullarımıza geri dönebilecekleri bir tatil olsun dedi. Özel çocukların eve mahküm olmadığını, kaderleri ile baş başa bırakılmadığını hissettirmenin en büyük öncelikleri olduğunu anlatan Yahşi şunları söyledi Burada özel çocuklarımızla bambaşka bir heyecanı paylaşıyoruz. Dünyada her türlü fiziksel engeline rağmen ruhuna engel koymadan hayatına birçok başarı öyküsü sığdıran nice güzel insan var. İzmir'e geldiğimizde tek bir öğrencinin dahi kaderine terk edilmemesi, eğitim öğretim ortamından uzak kalmaması yönünde bir rüyamız vardı. Bugün geldiğimiz noktada bunu başarmanın kıvancını ve huzurunu yaşıyoruz. Öğrencilerimiz her sabah servislerine binip, hayallerini gerçekleştirmek için okullarına geliyorlar. Bütün çabamız çocuklarımızın ve sizlerin yüzlerinde bir tebessüme vesile olmak için. KİŞİSEL BAKIMI EV ORTAMINDA ÖĞRENİYORLAR Şehit Lütfü Gülşen Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda özel öğrenciler için hazırlanan atölyeyi gezdiren Müdür Ömer Yahşi, bir ev ortamı olarak hazırlanan atölyenin çocukların öz bakımını sağlamayı öğrenmeleri açısından faydalar sağladığını dile getirdi. Yahşi, Çocuklarımız kişisel bakımdan tutun da elbiselerini dolaba asma, yatağını toplama, ütü yapma, ev süpürme ya da bardak yıkama gibi becerileri uygulamalı olarak öğreniyor. Öğrencilerimiz atölyemize isteyerek geliyor. Televizyon izlerken, oyun oynarken ya da ev içinde yemek yerken birçok adabı muhaşeret kuralına uygun davranma becerileri kazanıyor diye konuştu. Şehit Lütfü Gülşen Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda eğitim alan 17 yaşındaki Serkan Akgün de takdir aldığı için mutlu olduğunu söyleyerek, Okulda iyi ders yaptım. Matematik ve Türkçe çalıştım. Atölyede boyama yaptım, çanta hazırladım. Çok başarılıyım. Bugün verilen tohumları toprağa ekip sulayacağız dedi.

