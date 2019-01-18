HABER

İzmir'de özel öğrencilere 'çam ve çiçek tohumlu' karne

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2019 12:20 | Son Güncelleme

İZMİR'in Karabağlar ilçesindeki Şehit Lütfü Gülşen Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda öğrenciler, geri dönüşüm kağıtlarına basılı olarak hazırlanan yarıyıl karnelerini çam ve çiçek tohumu hediyeleriyle birlikte aldı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen Sıfır Atık projesi kapsamında Şehit Lütfü Gülşen Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda eğitim gören 206 özel eğitim öğrencisi, geri dönüşüm kağıtlarına basılı olarak hazırlanan yarıyıl karnelerini çam ve çiçek tohumu hediyeleriyle birlikte aldı.

İzmir'de özel öğrencilere 'çam ve çiçek tohumlu' karne

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Karabağlar ilçesindeki Şehit Lütfü Gülşen Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda öğrenciler, geri dönüşüm kağıtlarına basılı olarak hazırlanan yarıyıl karnelerini çam ve çiçek tohumu hediyeleriyle birlikte aldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen Sıfır Atık projesi kapsamında Şehit Lütfü Gülşen Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda eğitim gören 206 özel eğitim öğrencisi, geri dönüşüm kağıtlarına basılı olarak hazırlanan yarıyıl karnelerini çam ve çiçek tohumu hediyeleriyle birlikte aldı. 2018-2019 eğitim öğretim döneminin ilk yarı yılını başarılı bir şekilde tamamladıklarını ifade eden İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, çocuklara verilen karnelerin geri dönüşüm kapsamında yüzde 100 doğaya karışabilecek ve Sıfır Atık projesine uygun olarak hazırlandığını belirterek, "Burada hem öğrencilerimizin başarılarını kutluyor hem de geri dönüşüm ve çevreye duyarlılıkla ilgili bir bilinç aşılamaya gayret ediyoruz. İzmir'deki 850 bin öğrencimize ve velilerimize güzel bir sömestr tatili geçirmelerini diliyorum. Dinlenebilecekleri, bol bol gezecekleri ve ruhen dingin bir vücutla tekrar okullarımıza geri dönebilecekleri bir tatil olsun" dedi.
Özel çocukların kaderleri ile baş başa bırakılmadığını hissettirmenin en büyük öncelikleri olduğunu anlatan Yahşi şunları söyledi:
"Burada özel çocuklarımızla bambaşka bir heyecanı paylaşıyoruz. Dünyada her türlü fiziksel engeline rağmen ruhuna engel koymadan hayatına birçok başarı öyküsü sığdıran nice güzel insan var. İzmir’e geldiğimizde tek bir öğrencinin dahi kaderine terk edilmemesi, eğitim öğretim ortamından uzak kalmaması yönünde bir rüyamız vardı. Bugün geldiğimiz noktada bunu başarmanın kıvancını ve huzurunu yaşıyoruz. Öğrencilerimiz her sabah servislerine binip, hayallerini gerçekleştirmek için okullarına geliyorlar. Bütün çabamız çocuklarımızın ve sizlerin yüzlerinde bir tebessüme vesile olmak."
KİŞİSEL BAKIMI OKULDA SAĞLANAN EV ORTAMINDA ÖĞRENİYORLAR
Şehit Lütfü Gülşen Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda özel öğrenciler için hazırlanan atölyeyi gezdiren Müdür Ömer Yahşi, bir ev ortamı olarak hazırlanan atölyenin çocukların öz bakımını sağlamayı öğrenmeleri açısından faydalar sağladığını dile getirdi. Yahşi, "Çocuklarımız kişisel bakımdan tutun da elbiselerini dolaba asma, yatağını toplama, ütü yapma, ev süpürme ya da bardak yıkama gibi becerileri uygulamalı olarak öğreniyor. Öğrencilerimiz atölyemize isteyerek geliyor. Televizyon izlerken, oyun oynarken ya da ev içinde yemek yerken uygun davranma becerileri kazanıyor" diye konuştu.
Okul öğrencisi Serkan Akgün de (17) takdir aldığı için mutlu olduğunu söyleyerek, "Okulda Matematik ve Türkçe çalıştım. Atölyede boyama yaptım, çanta hazırladım. Çok başarılıyım. Bugün verilen tohumları toprağa ekip sulayacağız" dedi.

FOTOĞRAFLI

İzmir'de özel öğrencilere 'çam ve çiçek tohumlu' karneİzmir'de özel öğrencilere 'çam ve çiçek tohumlu' karneİzmir'de özel öğrencilere 'çam ve çiçek tohumlu' karneİzmir'de özel öğrencilere 'çam ve çiçek tohumlu' karne

Dünyaca ünlü fast food zincirinde kola ve patates skandalıDünyaca ünlü fast food zincirinde kola ve patates skandalı
Kilis'te, Türk ve Suriyeli 50 bin öğrenci karne aldıKilis'te, Türk ve Suriyeli 50 bin öğrenci karne aldı
Van ve Bitlis'te kapanan yollar açılıyorVan ve Bitlis'te kapanan yollar açılıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Askerlerden korkunç ifadeler: Boğulduğum kabuslar görüyorum

Askerlerden korkunç ifadeler: Boğulduğum kabuslar görüyorum

AK Parti'li başkandan dikkat çeken sözler

AK Parti'li başkandan dikkat çeken sözler

Ve kabul edildi! Milyonları ilgilendiren haber

Ve kabul edildi! Milyonları ilgilendiren haber

Paşa'da Diagne şoku! Rakibine tükürdü...

Paşa'da Diagne şoku! Rakibine tükürdü...

Bilal Erdoğan tutuklanacaktı! Plan ortaya çıktı

Bilal Erdoğan tutuklanacaktı! Plan ortaya çıktı

Nihat Hatipoğlu rektör oldu

Nihat Hatipoğlu rektör oldu

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Fabrikada yangın! Ölü ve yaralılar var

Fabrikada yangın! Ölü ve yaralılar var

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Kanun teklifi Meclis'ten geçti! Bu ürünlerden ÖTV alınmayacak!

Kanun teklifi Meclis'ten geçti! Bu ürünlerden ÖTV alınmayacak!

Yolcu otobüsü kontrolden çıktı: Çok sayıda yaralı var!

Yolcu otobüsü kontrolden çıktı: Çok sayıda yaralı var!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Korku dolu anlar! Sel sularından böyle kurtuldular

Korku dolu anlar! Sel sularından böyle kurtuldular

Anadolu Adalet Sarayı'nda tutuklama kararı verilen kişi intihar etti

Anadolu Adalet Sarayı'nda intihar

18 milyon öğrencinin karne heyecanı! Yarıyıl tatili başladı

18 milyon öğrencinin karne heyecanı! Yarıyıl tatili başladı

Başakşehir'de sanayi sitesinde yangın: 1 ölü

Başakşehir'de sanayi sitesinde yangın: 1 ölü

Yeni Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de

Yeni Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı

Askerlerden korkunç ifadeler: Boğulduğuma dair kabuslar görüyorum!

Askerlerden korkunç ifadeler: Boğulduğum kabuslar görüyorum

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.