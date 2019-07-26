İzmir'de palet deposunda yangın

İZMİR'in Bornova ilçesindeki bir palet deposunda yangın çıktı. Yangını söndürmek için çalışmalara başlandı. Bornova ilçesine bağlı Pınarbası semtindeki bir palet deposunda bugün sabah saatlerinde yangın çıktı. Paletlerin tutuşmasıyla hızla büyüyen yangını söndürmek için fabrikaya çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. Ekipler alevleri söndürmek için çalışmalarına başladı. Yan tarafta bulunan Bornova Belediyesi'nin sokak hayvanları barınağındaki hayvanlar da buradan tahliye edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Yangından görüntü

Haber-Kamera: Taylan YILDIRIM, Menmet CANDAN / İZMİR, (DHA)

