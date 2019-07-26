İzmir'de palet deposunda yangın (2) - Yeniden

Taylan YILDIRIM -Mehmet CANDAN -Umut KARAKOYUN -Melis KARAKUZULU/İZMİR (DHA)- İZMİR'in Bornova ilçesi Pınarbaşı semtindeki palet fabrikasının üretim ve depo alanında çıkan yangın kısa sürede büyüyerek tüm binayı sardı. İtfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahale ettiği yangını söndürmek için helikopterler de kullanıldı. Yangın yaklaşık 2 saatte kontrol altına alınırken, bölgeye 500 metre mesafede olan barınakta kalan 80 köpek dumandan etkilenmemeleri için farklı bir alana alındı.

Bornova Pınarbaşı 7405/1 Sokak'taki ahşap palet fabrikasının depo ve üretim bölümünde, saat 09.45 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Ahşap malzemelerin tutuşmasıyla alevler kısa sürede deponun tamamını kaplarken, yangını fark eden işçiler ve çevre iş yerlerinde çalışanlar, söndürmek için müdahalede bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de hazır bekledi. Polisin sivil araç geçişine kapattığı bölgede itfaiye ekiplerinin bir kısmı, yangının diğer palet, kimya ve plastik fabrikalarına sıçramasını engellemek için önlem aldı. Ardından başlatılan söndürme çalışmasında özel kimyasalların karıştırıldığı köpüklü sıvı kullanıldı. Çalışmalara, Orman Bölge Müdürlüğü'nden takviye ekipler gönderildi. Yangını söndürmek için helikopterlerle de havadan müdahalede bulunuldu. 2 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Yangında depo küle döndü. Ekiplerin küçük bir noktada devam eden yangını söndürmek için çalışması sürdüğü bildirildi.

Söndürme çalışmaları sırasında Bornova Kaymakamı Fatih Genel ile Belediye Başkan Vekili Yahya Yıldız da bölgeye gelip yetkililerden bilgi aldı.

Öte yandan, yangın bölgesine yaklaşık 500 metre uzaklıkta olan Bornova Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne ait barınakta kalan 80 köpek, dumandan etkilenmemeleri için daha güvenli olan farklı bir alana alındı.