HABER

İzmir'de palet deposunda yangın (4)

YAŞAM HABERLERİ  | 26.07.2019 13:24 | Son Güncelleme

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ, SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR İzmir'in Boronva ilçesi Pınarbaşı semtindeki palet fabrikasının üretim ve depo alanında çıkan yangın, ekiplerin 3 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

İzmir'de palet deposunda yangın (4)

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ, SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
İzmir'in Boronva ilçesi Pınarbaşı semtindeki palet fabrikasının üretim ve depo alanında çıkan yangın, ekiplerin 3 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Depoda, soğutma çalışmalarına başlandı. Yangı bölgesine getirilen iş makinesi yardımıyla da altta kalan köz halindeki ahşapların söndürülmesi sağlandı.
KÖPEK TELEF OLDU
Bu arada yangında, hemen yandaki iş yerinin bahçesinde bulunan bir köpek yanarak telef oldu, yine bazı araçların da özellikle plastik aksamları, yüksek sıcaklıktan etkilendi, zarar gördü.
YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ ARIŞTIRILIYOR
Bazı fabrika çalışanları, yangının yandaki otluk alana sigara izmariti atılmasından kaynaklandığını öne sürdü. Ancak yangının neden çıktığı, sabotaj olup olmadığına yönelik hem itfaiye, hem de polisin araştırmasının, soğutma çalışmalarının tamamlanmasından sonra başlayacağı belirtildi.
Taylan YILDIRIM / İZMİR (DHA)

FOTOĞRAFLI

İzmir'de palet deposunda yangın (4)

Akıma uydu... Sosyal medyada beğeni yağıyor! Akıma uydu... Sosyal medyada beğeni yağıyor!
Kamyon uçuruma yuvarlandı: 1 ölüKamyon uçuruma yuvarlandı: 1 ölü
Çay kenarında 72 kök kenevir yetiştirmişlerÇay kenarında 72 kök kenevir yetiştirmişler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Annesi kızının önüne geçti! Şarkı söyledi

Annesi kızının önüne geçti! Şarkı söyledi

Erdoğan'dan yeni parti iddialarıyla ilgili flaş açıklama!

Erdoğan'dan yeni parti iddialarıyla ilgili flaş açıklama!

Pompeo'dan S-400 yaptırımı açıklaması

Pompeo'dan S-400 yaptırımı açıklaması

İran balistik füze denemesi yaptı

İran balistik füze denemesi yaptı

Ünlü iş adamı hayatını kaybetti

Ünlü iş adamı hayatını kaybetti

12 milyon kullanıcısı var! Bakan'dan flaş açıklama

12 milyon kullanıcısı var! Bakan'dan flaş açıklama

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
30 yıldır aralıksız orayı kazıyorlar!

30 yıldır aralıksız orayı kazıyorlar!

İzmir'de 77 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'de 77 düzensiz göçmen yakalandı

Pendik ve Ataköy'de yat yangını

Pendik ve Ataköy'de yat yangını

Çocuğun boğazına takılan madeni para hastanede çıkarıldı

Korku dolu anlar! Hastanede ortaya çıktı...

Didim'de 51 kaçak göçmen yakalandı

Didim'de 51 kaçak göçmen yakalandı

Turistler Konyaaltı'na akın etti

Turistler Konyaaltı'na akın etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.