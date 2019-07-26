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İzmir'de palet deposunda yangın (8)

YAŞAM HABERLERİ  | 26.07.2019 10:57 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Bornova ilçesinde bir fabrikaya ait palet deposunda yangın çıktı.

Taylan YILDIRIM- Menmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Bornova ilçesinde bir fabrikaya ait palet deposunda yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Bornova ilçesi Pınarbası semtinde bir fabrikaya ait palet deposunda sabah saatlerinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, ihbar üzerine fabrikaya çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederken, yan tarafta bulunan Bornova Belediyesi'nin sokak hayvanları barınağındaki hayvanlar da tahliye edildi.

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