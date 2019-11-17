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İzmir'de panelvan minibüs devrildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.11.2019 17:54 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan panelvan minibüs, karşı şeride geçerek kaldırıma çarpıp, devrildi.

Tolga TAHÇI/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan panelvan minibüs, karşı şeride geçerek kaldırıma çarpıp, devrildi. Kazada 3 kişi hafif yaralandı.
Kaza, saat 16.30 sıralarında Cemal Gürsel Caddesi'nde meydana geldi. Karşıyaka yönüne giden Mehmet Salih Yazıcı yönetimindeki 35 AJA 143 plakalı panelvan minibüs, karşı şeride geçerek, kaldırıma çarpıp devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü ve minibüsteki 3 kişi, kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, sağlık ekiplerince kaza yerinde tedavileri yapıldı.
Kaza nedeniyle, yolun Konak yönü kısa süre ulaşıma kapandı. Minibüsün kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

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