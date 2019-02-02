İzmir'de panelvanın çarptığı yaya öldü

İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde, hafif ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Umurbey Mahallesi'nde O.M. idaresindeki 35 D 0939 plakalı panelvan, yolun sağında yürüyen Seyfi Appak'a (56) çarptı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Appak, kaldırıldığı Ödemiş Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Sürücü O.M. gözaltına
alındı.
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