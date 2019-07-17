İzmir'de parçalı ay tutulmasına hava engeli 

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA)- AY'ın dünyanın gölgesinde kalması sonucu meydana gelen 'Parçalı ay tutulması' İzmir'de olumsuz hava şartları nedeniyle kısa bir süre izlendi.

İzmirliler, tüm Türkiye'de takip edilen parçalı ay tutulması gözlemlemek için çocukları ile birlikte Karşıyaka Evrensel Çocuk Müzesi ve Eğitim Kampüsü'ne bir araya geldi. Çocuklar ve aileleri, müzeye kurulan teleskoplar ile ayı gözlemledi. Parçalı ay tutulması, dün saat 21.34'te gerçekleşirken, saat 23.01'de gözlenmeye başlandı. Parçalı ay tutulması, saat 00.30'da ise tam tutulma halini aldığı sırada, İzmir'de olumsuz hava şartları nedeniyle kısa bir süre izlendi. Parçalı ay tutulması saat 03.17'de sona ererken, Gök Bilim Teknoloji ve Bilim Merkezi Kurucu ortağı olan ve İstanbul Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Alanı'nda doktora yapan Deniz Birol Gökçe, parçalı ay tutulması hakkında, "Senede bazen bir kaç kez gerçekleşen bir gök olayıdır ay tutulması, dünyanın çeşitli bölgelerinde görüntülenen bir olaydır. Geçen sene tam ay tutulması gerçekleşmişti, bütün Türkiye'de izlenmişti. Bu sene ise parçalı uy tutulması dediğimiz, yani aslında dünyanın gölgesinin tamamından ayın geçmemesinden kaynaklanan, kısmen yüzde 65 kadar bir alanın örtülmesi ile gerçekleşen bir olaydır. Evrensel Çocuk Müzesine kurulu olan teleskoplar var, çeşitli çaplarda ve boyutlarda her yaştan bireyler, farklı teleskoplardan bakarak Jüpiter ve Satürn gibi gezegenleride gözlemleyebilecekler bu gece" diye konuştu.