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İzmir'de park halindeki araç kundaklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2019 16:45 | Son Güncelleme

İzmir'de park halindeki araç kundaklandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde park halinde araç kundaklandı.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi Teğmen Kalmaz Caddesi'nde park
halindeki Gülsün Ç'ye ait 35 ZOG 50 plakalı otomobilin alev aldığını görenler durumu itfaiyeye haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangını sırasında çevredeki iş yerlerinde de hasar meydana geldi.

Araçtaki sorun nedeniyle çıktığı düşünülen yangını inceleyen polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarından otomobilin kundaklandığını tespit etti.

Polis olayla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

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kundaklama otomobil Ödemiş

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