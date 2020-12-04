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İzmir’de park halindeki araç kundaklandı

04.12.2020 08:31 | Son Güncelleme:
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İzmir’de park halindeki araç kundaklandı

İzmir’in Bayraklı ilçesinde park halindeki bir araç kimliği belirsiz bir kişi tarafından kundaklandı.

İzmir’in Bayraklı ilçesinde park halindeki bir araç kimliği belirsiz bir kişi tarafından kundaklandı. Motor kısmı yanan araçta hasar meydana gelirken, şüpheli şahıs kaçarak kayıplara karıştı.
Olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı 1636 Sokak’ta meydana geldi. Savaş D’ye ait FİAT marka 06 DY 2344 plakalı otomobil park halindeyken kimliği belirsiz bir kişi tarafından motor kısmından kundaklandı. Aracın yandığını gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 110 ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince alevler kontrol altına alınarak söndürülürken, otomobilde hasar meydana geldi.
Öte yandan, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri bir kişinin otomobili ateşe verdikten sonra kaçtığını tespit etti. Tiner dökerek kundaklama yaptığı değerlendirilen şüpheliyi yakalamak için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

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