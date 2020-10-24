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İzmir’de park halindeki araca çarpan motosiklet sürücüsünün kaçtığı anlar kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2020 20:39 | Son Güncelleme

İzmir’in Bergama ilçesinde park halindeki otomobile çarparak yola savrulan motosiklet sürücüsü, yara almadan kurtulduğu kazanın ardından motosikletine binerek uzaklaştı.Olay Üçkemer Caddesi’nde meydana geldi.

İzmir’de park halindeki araca çarpan motosiklet sürücüsünün kaçtığı anlar kamerada

İzmir’in Bergama ilçesinde park halindeki otomobile çarparak yola savrulan motosiklet sürücüsü, yara almadan kurtulduğu kazanın ardından motosikletine binerek uzaklaştı.

Olay Üçkemer Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği henüz tespit edilemeyen bir şahsın idaresinde, caddede seyir halinde olan bir motosiklet, park halindeki 10 P 2200 plakalı otomobile çarptı. Sürücünün çarpmanın etkisiyle yola savrulduğu kaza sonucu otomobilde hasar oluştu. Yara almadığını görerek yerden kalkan ve motosikletine yeniden binen sürücü, olay yerinden hızla uzaklaştı.

O anlar kamerada
Öte yandan meydana gelen kaza, caddede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde caddede seyir halinde olan motosikletin, park halindeki araca vurduğu ve sürücüsünün yola savrulduğu görüldü. Yara almadığını fark ederek motosikletine koşarak binen şahsın, kaza yerinden kaçtığı da görüntülere yansıdı.
Polis, motosiklet sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

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