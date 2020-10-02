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İzmir’de park halindeki motosiklet kundaklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2020 08:55 | Son Güncelleme

İzmir’in Karabağlar ilçesinde, park halindeki bir motosiklet, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kundaklandı.Edinilen bilgiye göre olay saat 03.30 sıralarında Metin Oktay Mahallesi 52/42 Sokak üzerinde meydana geldi.

İzmir’in Karabağlar ilçesinde, park halindeki bir motosiklet, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kundaklandı.
Edinilen bilgiye göre olay saat 03.30 sıralarında Metin Oktay Mahallesi 52/42 Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Yunus Emre D.’ye ait park halinde olan bir motosiklet, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kundaklandı. Alevler kısa sürede motosikleti sararken, motosikleti yakan kişi veya kişiler kayıplara karıştı. Motosikletin yandığını gören mahalle sakinleri durumu polis ekiplerine haber verdi. Daha sonra yanan motosikletteki alevler, Yunus Emre D. ve mahalle sakinleri tarafından yakınında bulunan eve sıçramadan söndürüldü.
Olay yerine gelen polis ekipleri yanan motosikletin olduğu bölgeyi emniyet şeridi ile kapattı. Motosikletin yandığı bölgeyi ve yakınlarını inceleyen ekipler, olayın kim ya da kimler tarafından gerçekleştiğini tespit etmek için çalışma başlattı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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