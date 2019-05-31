HABER

İzmir’de park kavgası kanlı bitti

YAŞAM HABERLERİ  | 31.05.2019 14:58 | Son Güncelleme

İzmir’in Konak ilçesinde park kavgası yüzünden aralarında husumet olduğu iddia edilen 2 kişinin kavgasında bir vatandaş bıçaklanarak ağır yaralandı.Olay, saat 13.30 sularında Uzundere TOKİ Konutları 6004 Sokak’ta bulunan bir apartmanın girişinde meydana geldi.

İzmir’in Konak ilçesinde park kavgası yüzünden aralarında husumet olduğu iddia edilen 2 kişinin kavgasında bir vatandaş bıçaklanarak ağır yaralandı.
Olay, saat 13.30 sularında Uzundere TOKİ Konutları 6004 Sokak’ta bulunan bir apartmanın girişinde meydana geldi. İddiaya göre apartman görevlisi olarak çalışan Ali Işık (37), birkaç gün önce kimliği belirlenemeyen bir kişiyle araba park etme sorunu yüzünden tartıştı. İki şahsın yolu bugün Işık’ın görevli olarak çalıştığı apartmanın önünde yeniden kesişti. İkili arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönünce, bıçağını çıkaran şahıs Ali Işık’a sapladı. Işık, kanlar içinde yerde kalırken olayı gören komşuları sağlık görevlileri ve polise haber verdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ağır yaralandığı belirlenen Işık, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olayın faili kayıplara karışırken şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Annesine söylediklerine dayanamamıştı! Acı haber geldi Annesine söylediklerine dayanamamıştı! Acı haber geldi
Bartın'da tarihi eser operasyonuBartın'da tarihi eser operasyonu
Şili’de kasırga hayatı olumsuz etkilediŞili’de kasırga hayatı olumsuz etkiledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tesettürden hızlı çıktı; cesur pozları yine yükledi

Tesettürden hızlı çıktı; cesur pozları yine yükledi

Binali Yıldırım, UBER sürücüleri ile görüştü

Binali Yıldırım, UBER sürücüleri ile görüştü

Bomba itiraf! "Gece ormanda kameralar yokken..."

Bomba itiraf! "Gece ormanda kameralar yokken..."

İstanbul'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Meclis'ten geçerek yasalaştı

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Meclis'ten geçerek yasalaştı

Dün gece toplanıp çağrı yaptılar! İdam tepkisi

Dün gece toplanıp çağrı yaptılar! İdam tepkisi

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Nem yüzde 70'e ulaştı! Akın ettiler

Nem yüzde 70'e ulaştı! Akın ettiler

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Cinsel istismar sanığının bilgisayarında iğrenç görüntüler

Cinsel istismar sanığının bilgisayarında iğrenç görüntüler

Ayasofya'da bu sabah! Sık sık o sloganı attılar

Ayasofya'da bu sabah! Sık sık o sloganı attılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çocuğuna işkence yapan anneden tüyler ürperten sözler

Çocuğuna işkence yapan anneden tüyler ürperten sözler

'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

Babasının bıçakladığı Yasemin ifade verdi: Başımda oturup sigara içti

Yasemin'in ifadesi ortaya çıktı: Başımda oturup sigara içti

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Falezlerden atlayan genç kıza kurtarma seferberliği

Antalya'da korku dolu anlar! Herkes seferber oldu

Minik Tuncer'in kahreden ölümü

Minik Tuncer'in kahreden ölümü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.