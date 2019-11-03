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İzmir’de patlayan su borusu tamir edildi, sokağa akan su kesildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2019 10:23 | Son Güncelleme

İzmir’in Konak ilçesi Halil Rıfat Paşa Mahallesi’ndeki yol yapım çalışması sırasında İZSU’ya ait 300 mm çapındaki çelik içme suyu borusunun patlaması nedeniyle oluşan hasar, ekiplerin kısa sürede yaptığı müdahaleyle giderildi.

İzmir’de patlayan su borusu tamir edildi, sokağa akan su kesildi

İzmir’in Konak ilçesi Halil Rıfat Paşa Mahallesi’ndeki yol yapım çalışması sırasında İZSU’ya ait 300 mm çapındaki çelik içme suyu borusunun patlaması nedeniyle oluşan hasar, ekiplerin kısa sürede yaptığı müdahaleyle giderildi. Patlayan boru hızlı bir şekilde onarıldı ve bölgedeki aboneleri etkileyen bir su kesintisi yaşanmadı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve İZBETON ekipleri de çalışmalara destek vererek bölgedeki vatandaşların mağduriyetini gidermek için yoğun çaba harcadı. Suyun akışı ile ızgara ve kanalizasyon hattına giren malzemeler İZSU ekiplerince temizlendi ve hattın tıkanması önlendi. Ana borunun patlaması sonrası şiddetli akan suyla birlikte yüzeydeki toprağın İzmir Körfezi’ne sürüklenmesinin deniz üzerinde oluşturduğu bulanıklığın geçici olduğunu ifade eden İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü yetkilileri, bu anlamda endişe edecek bir durum bulunmadığını dile getirdi.

İzmir’de patlayan su borusu tamir edildi, sokağa akan su kesildi

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