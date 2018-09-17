İzmir'de pazarcı esnafından belediyeye tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın girişimi ve İzmir Valiliğince başlatılan çalışma sonucu Manavkuyu Mahallesi'nde 6 bin metrekare bir alanın bulunduğunu aktaran Acar, şunları belirtti:

Konuyu İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na götürdüklerini, söz verilmesine rağmen sorunun çözüme kavuşamadığını anlatan Acar, siyasi bir amaçlarının bulunmadığını, ekmek derdinde olduklarını söyledi.

Pazarcılar adına açıklama yapan esnaflardan Faysal Acar, Özkanlar Pazaryeri'nin mahkeme kararıyla kapatılması sonrası belediyenin kendilerine yeni pazar yeri için alan göstermediğini, sorunun çözümü için pazarın son kez açıldığı 30 Aralık 2017'den bu yana çaba gösterdiklerini anlattı.

"Ancak Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ bu alana da itiraz etti. Zaten Bornova sınırları içindeki bu alanda da Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila ile anlaşmazlık içindeler. CHP içindeki iç çekişmeler yüzünden bu sorun çözülmüyor. Defalarca görüşmeler yaptık. Hep tehdit edildik, hep baskı gördük. Esnafın bu mağduriyeti baskı ve sindirme politikası ile giderilemez."

Öte yandan AK Parti Bayraklı İlçe Başkanı Özgür Hızal da basın açıklaması yapan esnafın yanına gelerek destek vererek, "CHP'li yerel yönetimlerin çekişmesi evine ekmek götürmek isteyen 860 pazarcıyı mağdur etti." dedi.

Konuşmaların ardından pazarcılar slogan atarak alandan ayrıldı.

