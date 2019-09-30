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İzmir'de pembe beyaz flamingolar görsel şölen oluşturdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2019 09:48 | Son Güncelleme

İZMİR'in Balçova ilçesindeki İnciraltı semtinde koruma altına alınan Çakalburnu Lagünü, pembe beyaz görüntüsüyle göz dolduran flamingoların evi haline geldi.

Hande NAYMAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Balçova ilçesindeki İnciraltı semtinde koruma altına alınan Çakalburnu Lagünü, pembe beyaz görüntüsüyle göz dolduran flamingoların evi haline geldi. Daha az rüzgar alan sığ suları tercih eden flamingolar, fotoğraf tutkunlarının da ilgi odağı oldu.

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte konumu sebebiyle birçok kuş türünün mesken edindiği koruma altına alınan Çakalburnu Lagünü, göçmen kuş olarak bilinen flamingoların da evi haline geldi. Daha az rüzgar alan sığ suları tercih eden flamingolar, yaşam şartları uygun olan bölgeye yerleşerek koloni kurarken, vatandaşların da ilgi odağı oldu. Nadir görülen bir kuş türü olan uzun bacaklı flamingoların pembe beyaz görüntüleri, fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekti. 1-2 metre uzunluğundaki görkemli kuşlar, gökyüzünde süzülürken ve yüzerken eşsiz manzaralar oluşturdu.

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