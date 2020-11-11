HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İzmir’de petrol boru hattında hırsızlık: Suçüstü yakalandılar

İzmir’de petrol boru hattında hırsızlık: Suçüstü yakalandılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2020 15:43 | Son Güncelleme

İzmir’in Aliağa ilçesinde TÜPRAŞ boru hattına girerek petrol çaldığı iddia edilen kişiler, polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Siteler Mahallesi’nde bulunan gemi söküm tesisleri girişindeki makilik ve ormanlık arazide, TÜPRAŞ rafineri ile bir akaryakıt şirketinin dolum tesislerini birbirine bağlayan yeraltı hattından, kazı yapılarak petrol hırsızlığı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

İzmir’in Aliağa ilçesinde TÜPRAŞ boru hattına girerek petrol çaldığı iddia edilen kişiler, polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.
Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Siteler Mahallesi’nde bulunan gemi söküm tesisleri girişindeki makilik ve ormanlık arazide, TÜPRAŞ rafineri ile bir akaryakıt şirketinin dolum tesislerini birbirine bağlayan yeraltı hattından, kazı yapılarak petrol hırsızlığı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Bilgi üzerine harekete geçen ekipler, 10 Kasım saat 21.00 sıralarında çalılık araziye yanaşan 45 ABB 969 plakalı bir kamyonun dolum yaparak olay yerinden ayrılmaya çalışması esnasında araç sürücüsü R.T. (45)’yi kıskıvrak yakaladı. Olay yerinde tankeri dolduran ve aynı zamanda gözcülük yaptığı düşünülen A.T. (70) isimli bir şahıs da ekipler tarafından yakalandı.
Yapılan incelemede piyasa değeri 150 bin lira civarı yaklaşık 20 ton mazot, dağlık arazide ağaç dalları ve yeşil branda ile gizlenmiş 3 bin litre kapasiteli dört adet plastik mazot tankı bulundu. Ayrıca ekipler tarafından yapılan incelemede plastik mazot tanklarının hortum vasıtası ile ortada bulunan bir ana hortuma bağlandığı ve bu ana hortumun çalılıklar içerisinden yer altındaki dolum alanına ulaştığı belirlendi.
Olay yerinde yakalanan 2 kişinin dışında, hırsızlık olayıyla ilişkili bulunduğu düşünülen A.Y. (54), S.Y. (29) ve E.Y. (41) isimli 3 kişi daha ekipler tarafından yakalanırken, gözaltına alınan toplam 5 kişi ile ilgili adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uzmanlar uyarıyor: Oksijenle temas ederse...Uzmanlar uyarıyor: Oksijenle temas ederse...
'3 bin tane oldu' dedi ve uyardı: İzmir'den Muğla'ya kadar...'3 bin tane oldu' dedi ve uyardı: İzmir'den Muğla'ya kadar...
Merkez Bankası’nda görev değişimi! Naci Ağbal kimdir?Merkez Bankası’nda görev değişimi! Naci Ağbal kimdir?
1/
En Çok Okunan Haberler
Bakan Selçuk duyurdu: 16 Kasım'da başlıyor
Bakan Selçuk duyurdu: 16 Kasım'da başlıyor
Kuşadası'nda deprem!
Kuşadası'nda deprem!
BDDK'dan yeni hamle
BDDK'dan yeni hamle
Takipçisiyle diyaloğu olay oldu! 'Sayende dayak yemekten kurtulacağım'
Takipçisiyle diyaloğu olay oldu! 'Sayende dayak yemekten kurtulacağım'
Dünyayı krizden kurtaracak Türk çift
Dünyayı krizden kurtaracak Türk çift
Otobüste rezalet! Kadınlara bakarak kendisini tatmin etti...
Otobüste rezalet! Kadınlara bakarak kendisini tatmin etti...
İlginizi Çekebilir
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Rus helikopteri düşürüldü! Azerbaycan'dan açıklama
Rus helikopteri düşürüldü! Azerbaycan'dan açıklama
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Ankara'da yeni koronavirüs önlemi!
Ankara'da yeni koronavirüs önlemi!
Kritik MYK toplandı! Ömer Çelik'ten Berat Albayrak sorusuna yanıt
Kritik MYK toplandı! Ömer Çelik'ten Berat Albayrak sorusuna yanıt
Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu'dan 'Berat Albayrak' açıklaması
Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu'dan 'Berat Albayrak' açıklaması
Diğer Haberler
Zonguldak'ta karantina ihlali yapan kadın valilik binasına girerken yakalandı
Zonguldak'ta karantina ihlali yapan kadın valilik binasına girerken yakalandı
İstanbul Fakültesi'nde rüşvet iddiası! CZN Burak'ın annesi hakkında flaş karar
İstanbul Fakültesi'nde rüşvet iddiası! CZN Burak'ın annesi hakkında flaş karar
Konya'da belediye başkanından 'patlama sesi' açıklaması: Uçak sesi olabilir
'Patlama sesi' paniği! Belediye Başkanı'ndan açıklama
GÜDAP'tan İzmir'e yardım eli! Kolilerin içerisinden çıkan mektup duygulandırdı
Duygulandıran mektup
Esenyurt'ta ağaçlık alanda erkek cesedi bulundu
Esenyurt'ta ağaçlık alanda erkek cesedi bulundu
Balıkesir'de korkunç görüntü! Köpeklerin üzerinden arabasıyla geçti
Balıkesir'de korkunç görüntü!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.