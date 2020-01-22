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  4. İzmir'de pizzalar karardı, müşteriler şaşırdı

İzmir'de pizzalar karardı, müşteriler şaşırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2020 08:04 | Son Güncelleme

İZMİR'de, bir restoranda mürekkep balığından elde edilen özel bir sıvıyla yapılması nedeniyle siyah olan pizzayı gören müşteriler, şaşırıyor.

Tolga TAHÇI/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, bir restoranda mürekkep balığından elde edilen özel bir sıvıyla yapılması nedeniyle siyah olan pizzayı gören müşteriler, şaşırıyor.
Karşıyaka'da bulunan bir işletmede kafa kafaya veren şefler, deniz ürünlerinin kullanıldığı 'siyah hamurlu pizza' üretmeye karar verdi. Yapılan denemelerin ardından siyah pizza menüye konulurken, müşteriler renginden dolayı büyük bir şaşkınlık yaşadı. İşletme sahipleri, mürekkep balığından alınan özel bir sıvının hamurla karıştırılmasının ardından elde edilen pizzaya ilginin yoğun olduğunu söyledi. İşletme sahiplerinden Zeyid Uran, siyah renkli pizzada herhangi bir boya veya kimyasal ürün kullanmadıklarını ifade ederek, "İşimiz gereği farklı tatlar yaratmak için çalışıyoruz. Siyah hamurlu pizza da birçok denemenin ardından ortaya çıktı ve en beğenilen ürünlerimizden biri oldu. Mürekkep balığının salgısını hamura karıştırarak siyah rengi elde ediyoruz. Kesinlikle boya veya herhangi bir kimyasal madde kullanmıyoruz. Balığın kendi sıvısı olduğu için hamur tamamen organik. Önce renginden dolayı biraz şaşırsalar da müşterilerden gelen tepkiler gayet olumlu. Hayretle karşılamalarına rağmen tadınca beğeniyorlar. Daha farklı projeler denemeye devam edeceğiz" dedi.
'YEMEK PROGRAMLARINDA GÖRDÜĞÜMÜZ TÜRDEN BİR PİZZA'
Şef Süleyman Musaoğlu ise siyah hamurlu pizzayı yiyenlerin memnun kaldıklarını belirterek, "Siyah hamurlu pizzayı da müşterilerimizin beğeneceğini düşünerek menümüze koyduk. Gelen yorumlar da çok olumlu. Pizzanın içinde tamamen deniz ürünleri var. Hamura renk veren sübyenin yanı sıra; karides, iç midye, somon ve biber çeşitlerini kullanıyoruz. İlk zamanlarda müşteriler şaşırıyordu. Fakat zamanla beğendiler" şeklinde konuştu.
Bu tarz farklı denemeleri televizyon programlarından gördüğünü belirten müşterilerden Ayşegül Ünsal, "Yemek programlarında görmeye alışık olduğumuz türden bir pizza olmuş. Hem rengi hem de lezzeti çok güzel" ifadelerini kullanırken, Suzan Özen ise, "Siyah hamurlu pizzayı ilk kez denedim. Hamurunda mürekkep balığının sıvısından yapılması çok ilgi çekici" dedi.

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