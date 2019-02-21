İzmir’de PKK operasyonu: 10 gözaltı

İzmir’de, terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonda, aralarında Çiğli ilçesindeki sokakta patlatılan el yapımı patlayıcının (EYP) şüphelilerinin de bulunduğu değerlendirilen 10 kişi yakalandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, PKK’ya yönelik operasyon düzenledi. Kent merkezi ile Kemalpaşa, Dikili ve Urla’da eş zamanlı yapılan baskınlarda, örgütle irtibatlı oldukları tespit edilen 10 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheliler arasında ise 14 Şubat’ta Çiğli’de bir sokakta patlatılan EYP’nin faillerinin de olduğu değerlendiriliyor. Adreslerde yapılan aramalarda ise örgütsel malzeme ve dijital materyaller ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.

