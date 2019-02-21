HABER

İzmir’de PKK operasyonu: 10 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.02.2019 10:53 | Son Güncelleme

İzmir’de, terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonda, aralarında Çiğli ilçesindeki sokakta patlatılan el yapımı patlayıcının (EYP) şüphelilerinin de bulunduğu değerlendirilen 10 kişi yakalandı.İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, PKK’ya yönelik operasyon düzenledi.

İzmir’de, terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonda, aralarında Çiğli ilçesindeki sokakta patlatılan el yapımı patlayıcının (EYP) şüphelilerinin de bulunduğu değerlendirilen 10 kişi yakalandı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, PKK’ya yönelik operasyon düzenledi. Kent merkezi ile Kemalpaşa, Dikili ve Urla’da eş zamanlı yapılan baskınlarda, örgütle irtibatlı oldukları tespit edilen 10 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheliler arasında ise 14 Şubat’ta Çiğli’de bir sokakta patlatılan EYP’nin faillerinin de olduğu değerlendiriliyor. Adreslerde yapılan aramalarda ise örgütsel malzeme ve dijital materyaller ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.

Bunu yiyen bir daha bırakmıyor! Bunu yiyen bir daha bırakmıyor!
Kuşadası açıklarında 44 kaçak göçmen yakalandıKuşadası açıklarında 44 kaçak göçmen yakalandı
Eşini öldürdü, ‘geçimsizdi’ deyip suçunu savunduEşini öldürdü, ‘geçimsizdi’ deyip suçunu savundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakan Albayrak'tan flaş dolar açıklaması

Bakan Albayrak'tan flaş dolar açıklaması

Ayvacık'taki deprem anının en net görüntüsü! Büyük panik

Ayvacık'taki deprem anının en net görüntüsü! Büyük panik

Olay! Hacklendi; ünlü futbolcunun mesajları ifşa oldu

Olay! Hacklendi; ünlü futbolcunun mesajları ifşa oldu

Türkiye'den çok sert tepki: Kabul edilemez

Türkiye'den çok sert tepki: Kabul edilemez

Ayvacık'ta okullar tatil edildi!

Ayvacık'ta okullar tatil edildi!

Ünlü tarihçi hayatını kaybetti

Ünlü tarihçi hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Evden kaçan gençler bu halde bulundu! 'Gidin, canımız acımıyor'

Evden kaçan gençler bu halde bulundu! 'Gidin, canımız acımıyor'

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı

Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gençlere selam verdi, sonrasında dehşeti yaşadı!

Gençlere selam verdi, sonrasında dehşeti yaşadı!

Uymaz ailesinin büyük dramı! 'Benim cenazem de çıkacak göreceksiniz'

Uymaz ailesinin büyük dramı! 'Cenazem çıkacak göreceksiniz'

Eşi ve kızı öldürülen İsmail Güzel cinayet gününü anlattı

Anneyi öldürdü, kızını kaçırarak boş araziye götürdü...

Oğlunu pompalı tüfekle öldürdü! Nedeni akılalmaz...

Oğlunu pompalı tüfekle öldürdü! Nedeni akılalmaz...

Korkunç! Evden kaçan gençler kollarını kesmiş halde bulundu

Evden kaçan gençler bu halde bulundu! 'Gidin, canımız acımıyor'

Ölü bedenleri her yeri sardı! 'Son günlerde sık sık rastlıyoruz'

Ölü bedenleri her yeri sardı! 'Son günlerde sık sık rastlıyoruz'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.