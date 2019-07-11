HABER

İzmir'de PKK operasyonu: 10 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.07.2019 08:13 | Son Güncelleme

 İZMİR'de, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

İzmir'de PKK operasyonu: 10 gözaltı

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda, bölücü terör örgütü PKK ile irtibatlı olduğu belirlenen kişilere yönelik, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte operasyon düzenledi. İzmir kent merkezi ve Torbalı ilçesinde yapılan eş zamanlı operasyonlarda 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda yasak yayın ve dijital malzeme ele geçirildi.
Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

FOTOĞRAFLI

İzmir'de PKK operasyonu: 10 gözaltı

Dededen kalma yöntemlerle yapıyorlar! 37 derece sıcakta...Dededen kalma yöntemlerle yapıyorlar! 37 derece sıcakta...
Adana merkezli 2 ilde DHKP-C operasyonuAdana merkezli 2 ilde DHKP-C operasyonu
İzmir'de yıldırım faciası! 2 ölüİzmir'de yıldırım faciası! 2 ölü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Kaşıkçı parçalara ayrıldığında...'

'Kaşıkçı parçalara ayrıldığında...'

İBB Başkanı İmamoğlu: Madem istifa ettiniz neden orada duruyorsunuz?

İBB Başkanı İmamoğlu: Madem istifa ettiniz neden orada duruyorsunuz?

89 yıllık firma konkordato ilan etti

89 yıllık firma konkordato ilan etti

Reynmen, Şeyma Subaşı'yla dalga geçti

Reynmen, Şeyma Subaşı'yla dalga geçti

Muğla'da korkutan yangın!

Muğla'da korkutan yangın!

Ankara'da 16 katlı binada yangın

Ankara'da 16 katlı binada yangın

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Küçükçekmece'deki taciz iddiaları hakkında açıklama

Küçükçekmece'deki taciz iddiaları hakkında açıklama

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir'de yıldırım faciası! 2 ölü

İzmir'de yıldırım faciası! 2 ölü

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

İstanbul'da korkunç olay! Ekipler gaz maskesi takarak içeri girebildi!

Ekipler gaz maskesi takarak içeri girebildi! Korkunç olay!

Ailenin yürek yakan dramı! Yılan ve akrep korkusundan uyuyamıyorlar

Ailenin yürek yakan dramı! Geceleri uyuyamıyorlar

İstanbul'da şaşkınlık veren görüntü! Yarı çıplak halde böyle bekledi

Şaşkınlık veren görüntü! Yarı çıplak halde böyle bekledi

Ankara'da kuyuya düşen 6 yaşındaki Suriyeli çocuk hayatını kaybetti

6 yaşındaki Suriyeli çocuğun korkunç ölümü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.