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İzmir'de PKK operasyonu: 12 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.12.2018 12:30 | Son Güncelleme

İZMİR'de, terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları gerekçesiyle haklarında yakalama kararı verilen 15 kişiden 12'si, polis ekiplerince gözaltına alındı.

İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları gerekçesiyle haklarında yakalama kararı verilen 15 kişiden 12'si, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı tespit edilen 15 kişi hakkında, gözaltı kararı verildi. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, bu sabah İzmir ve ilçelerinde eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Şüphelilerden Barış K., Diyap A., Mehmet H.T., Sefa A., Abuzer K., Asım K., Hayri A., Mehmet P., Cafer A., Halise P., Recep A. ve Mahir B. yakalanarak, gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda; çok sayıda dijital malzeme ile terör örgütünü simgeleyen bez parçaları, kitap, dergi ve örgütsel doküman ele geçirildi. Gözaltına alınan 12 kişi, emniyete getirilirken, 3 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

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