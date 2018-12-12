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İzmir'de PKK operasyonu: 22 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.12.2018 10:59 | Son Güncelleme

 İZMİR'de, bölücü terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'a verilen müebbet hapis cezasının kaldırılmasına yönelik açlık grevi yapan ve örgüte mühimmat alınması için para topladığı öne sürülen 25 kişiden 22'si gözaltına alındı.

İzmir'de PKK operasyonu: 22 gözaltı

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, bölücü terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'a verilen müebbet hapis cezasının kaldırılmasına yönelik açlık grevi yapan ve örgüte mühimmat alınması için para topladığı öne sürülen 25 kişiden 22'si gözaltına alındı. Şüpheliler arasında, önceki dönem HDP İzmir il yöneticilerinin de olduğu belirtildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri bu sabah, terör örgütü PKK'ya yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Haklarında yakalama kararı verilen 25 kişinin, PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın müebbet hapis cezasının kaldırılmasına yönelik açlık grevi düzenlediği ve örgüte mühimmat alınması için finans sağlanması çalışmalarında bulunduğu belirtildi. Yapılan baskınlarda şüphelilerden 22'si gözaltına alındı. Şüpheliler arasında HDP'nin İzmir eski il yönetiminde görev alanların da bulunduğu bildirildi. Şüpheliler sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
Hafta sonunda yapılan kongrede yeni seçilen HDP İzmir il yönetiminden M.B.'nin de aralarında yer aldığı 3 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

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İzmir'de PKK operasyonu: 22 gözaltıİzmir'de PKK operasyonu: 22 gözaltıİzmir'de PKK operasyonu: 22 gözaltı

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