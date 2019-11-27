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İzmir'de, PKK operasyonu: 7 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2019 14:22 | Son Güncelleme

 İZMİR'de, polisin bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yaptığı operasyonlarda 7 kişi gözaltına alındı.

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, polisin bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yaptığı operasyonlarda 7 kişi gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bugün sabah saatlerinde operasyonlar düzenledi. Adreslere yapılan baskınlarda 7 kişi gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi. Emniyete götürülen şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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