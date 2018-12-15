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İzmir'de PKK operasyonunda 7 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 15.12.2018 12:25 | Son Güncelleme

İZMİR'de, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'a verilen müebbet hapis cezasının kaldırılması için açlık grevi yaptıkları ve örgüte mühimmat alınması için para topladıkları suçlamasıyla gözaltına alınan 20 şüpheliden 7'si tutuklandı.

İzmir'de PKK operasyonunda 7 tutuklama

Davut CAN / İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'a verilen müebbet hapis cezasının kaldırılması için açlık grevi yaptıkları ve örgüte mühimmat alınması için para topladıkları suçlamasıyla gözaltına alınan 20 şüpheliden 7'si tutuklandı. 13 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri geçtiğimiz Çarşamba sabahı, terör örgütü PKK'ya yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında PKK elebaşısı Abdullah Öcalan'ın müebbet hapis cezasının kaldırılması için açlık grevi yaptıkları ve örgüte mühimmat alınması için para topladıkları gerekçesiyle haklarında yakalama kararı verilen 25 şüphelinin ev ve iş yeri adreslerine baskın yapıldı. Baskınlarda şüphelilerden 20'si gözaltına alındı. Şüpheliler polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden aralarında HDP'nin İzmir eski il yönetiminde görev yapan isimlerin de yer aldığı 7 şüpheli tutuklandı. 13 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Polis, haklarında yakalama kararı bulunan 5 şüpheliyi arıyor.

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İzmir'de PKK operasyonunda 7 tutuklamaİzmir'de PKK operasyonunda 7 tutuklamaİzmir'de PKK operasyonunda 7 tutuklama

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