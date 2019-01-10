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İzmir'de, PKK propagandasına 12 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.01.2019 12:29 | Son Güncelleme

 İZMİR'de, sosyal medya hesaplarından bölücü terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları tespit edilen 12 kişi gözaltına alındı.

İzmir'de, PKK propagandasına 12 gözaltı

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, sosyal medya hesaplarından bölücü terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları tespit edilen 12 kişi gözaltına alındı.
İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya hesaplarından bölücü terör örgütü PKK'nın propagandasını yapan kişilere yönelik, bu sabah saatlerinde eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Baskınlarda, haklarında gözaltı kararı verilen 12 kişi yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel malzeme ve dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

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İzmir'de, PKK propagandasına 12 gözaltıİzmir'de, PKK propagandasına 12 gözaltıİzmir'de, PKK propagandasına 12 gözaltı

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