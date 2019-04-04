İzmir'de, 'PKK propagandası'na 8 gözaltı

Davut CAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'de, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK propagandası yaptıkları tespit edilen 8 kişi, gözaltına alındı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sabah saatlerinde, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK lehine propaganda yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Eş zamanlı operasyonlarda, önceden belirlenen adreslere baskın yapan polis, 8 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler, Konak'taki Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Evlerde yapılan aramalarda ise çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

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