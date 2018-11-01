İzmir'de PKK/KCK operasyonu

İZMİR (AA) - İngiltere'de, Terör örgütü PKK/KCK'nın paralelinde faaliyet gösteren dernek yöneticilerinden M.H, İzmir'de yakalandı.
Alınan bilgiye göre, MİT İzmir Bölge Başkanlığı, İngiltere'de terör örgütü PKK/KCK'nın paralelinde faaliyet gösteren dernekler içerisinde sorumlu olarak görev alan M.H'nin İzmir'de olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Çiğli ilçesinde bir evde olduğu ve İngiltere'ye dönme hazırlığı yaptığı belirlenen zanlı, İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.
Çifte vatandaş olduğu tespit edilen M.H'nin sosyal medya hesaplarında da terör örgütü PKK/KCK propagandası yaparak Cumhurbaşkanına hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu belirlendi.
M.H'nin emniyeteki işlemleri sürüyor.
Bakan Selçuk öğrencilere ıslıkla karşılık verdi
Turgut Aslan'ı FETÖ üyeleri böyle infaza götürdü!
Doktor çiftin Maldivler'de balayı hayali kabusla bitti
Bu fotoğrafta bir gariplik var! Görenler inanamadı gerçek sonra ortaya çıktı!
Şok iddia! MHP'den Gökçek mesajı: AK Parti ne yaptığını anlamalı
Çinliler yaptı dünya şokta... Böylesini daha önce hiç görmediniz!
Melih Gökçek aday olacak mı? AK Parti'den son dakika açıklaması
Katil kocadan korkunç sözler: Konuşmak için buluştuk, Hanife beni tahrik etti
Hastanede röntgen çektirdi! Aylardır sakladığı sır ortaya çıktı
Rahminde sargı bezi unutulduğu için ölmüştü! O doktor ve hemşireye ceza
WhatsApp kullanan milyonlarca kişiye kötü haber! Reklam dönemi başlıyor...
Okuyucu Yorumları 0 yorum