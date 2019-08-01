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İzmir'de PKK/KCK operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2019 09:25 | Son Güncelleme

Biri Suriye uyruklu 9 şüpheli gözaltına alındı

İZMİR (AA) - İzmir'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda biri Suriye uyruklu 9 zanlı gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'yla bağlantılı oldukları öne sürülen 9 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kentte sabah saatlerinde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 9 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ve yasaklanmış yazılı doküman ele geçirildi.

Zanlılardan birinin Suriye uyruklu olduğu ve terör örgütü PYD/YPG içinde Rojava bölgesinde faaliyet gösterdiği belirtildi.

Şüphelilerin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
izmir operasyon PKK/KCK Terör örgütü

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