HABER

İzmir’de PKK/KCK operasyonu: 13 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.02.2019 10:38 | Son Güncelleme

İzmir’de, PKK/KCK’ya yönelik olarak düzenlenen operasyonda 16 kişiden 13’ü operasyonla yakalandı.Edinilen bilgiye göre İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü PKK/KCK ile bazı sol terör örgütlerinin talimatları doğrultusunda hareket ettikleri öne sürülen 16 zanlı hakkında yakalama kararı verildi.

İzmir’de, PKK/KCK’ya yönelik olarak düzenlenen operasyonda 16 kişiden 13’ü operasyonla yakalandı.
Edinilen bilgiye göre İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü PKK/KCK ile bazı sol terör örgütlerinin talimatları doğrultusunda hareket ettikleri öne sürülen 16 zanlı hakkında yakalama kararı verildi. Karar sonrası İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, eş zamanlı operasyonların düğmesine bastı. Düzenlenen operasyonda, şuana kadar 13 şüpheli yakalandı. Kişilerin adreslerinde yapılan aramalarda örgütsel dokümanlarda ele geçirildi.
Diğer kişilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtili.

PARTNERMilyonlarca hayranı şokta! Rihanna'nın poposu estetikli çıktıMilyonlarca hayranı şokta! Rihanna'nın poposu estetikli çıktı
Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı:3 yaralıKontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı:3 yaralı
İran plakalı aracın yakıt deposunda 1 milyon 210 bin TL değerinde uyuşturucu ele geçirildiİran plakalı aracın yakıt deposunda 1 milyon 210 bin TL değerinde uyuşturucu ele geçirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Andımız'la ilgili yeni gelişme! Kabul edilmedi

Andımız'la ilgili yeni gelişme! Kabul edilmedi

Şule Çet davasında yeni gelişme! Dikkat çeken bardak detayı

Şule Çet davasında yeni gelişme! Dikkat çeken bardak detayı

Büyük kolaylık! Artık internetten yapılabilecek

Büyük kolaylık! Artık internetten yapılabilecek

Bu kuzular üstün özellikli! İhale ile satılıyorlar!

Bu kuzular üstün özellikli! İhale ile satılıyorlar!

Dehşet evi! Her şey erkek arkadaşı geldikten sonra yaşandı!

Dehşet evi! Her şey erkek arkadaşı geldikten sonra yaşandı!

Çöken binada ölen ve yaralananların kimlikleri belli oldu

Çöken binada ölen ve yaralananların kimlikleri belli oldu

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Günün en acı fotoğrafı

Günün en acı fotoğrafı

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Üsküdar'da denizden ceset çıktı

Üsküdar'da denizden ceset çıktı

Diyanet İşleri Başkanlığı'na 9 bin 500 personel alınacak (Diyanet Personel alımı başvuru şartları neler?)

Karar Resmi Gazete'de! 9 bin 500 kişi alınacak...

Müteahhit, muhtarlık binasında intihar etti

Korkunç olay! Muhtarlığa gidenler dehşete düştü

Çanakkale'de esrarengiz olay! İddia var ama, en ufak bir iz yok

Çanakkale'de esrarengiz olay! İddia var ama, en ufak bir iz yok

Kaçırılan Sıla bulundu, zanlı gözaltında

Kaçırılan Sıla'yla ilgili yeni gelişme! 'O, benim namusum'

Balık pazarında dev kurşun balığı

Nadir bulunuyor! Gören tezgaha koştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.