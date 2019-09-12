İzmir’de PKK/KCK operasyonu: 7 gözaltı

İzmir’de PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifresi çalışmaları ile ilgili düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifresi çalışmaları ile ilgili olarak terör örgütü talimatları doğrultusunda hareket ettikleri tespit edilen şüphelilere yönelik İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından alınan yakalama ve arama kararı doğrultusunda yapılan operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ve örgütsel döküman ele geçirilirken soruşturma Terörle Mücadele Şubesinde devam ediyor.

