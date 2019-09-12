İzmir'de PKK/KCK operasyonu: 7 gözaltı

İZMİR (AA) - İzmir'de terör örgütü PKK/KCK üyelerine yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın talimatları doğrultusunda hareket ettikleri belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

