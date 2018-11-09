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İzmir'de PKK/KCK propagandasına 9 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.11.2018 11:31 | Son Güncelleme

İZMİR'de, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK lehine propaganda yaptıkları tespit edilen 9 kişi, gözaltına alındı.

Davut CAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'de, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK lehine propaganda yaptıkları tespit edilen 9 kişi, gözaltına alındı. İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK lehine propaganda yaptıkları tespit edilen kişilere yönelik operasyonlar düzenledi. İl merkezinin yanı sıra Bergama, Seferihisar ve Menemen ilçelerindeki adreslere yapılan eş zamanlı operasyonlarda, 9 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda; 1 av tüfeği, 1 tabanca ve bunlara ait mühimmat ile çok sayıda örgütsel malzeme ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

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