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İzmir’de PKK/KCK’ya darbe: 9 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.09.2019 09:44 | Son Güncelleme

İzmir’de PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifresi çalışmaları ile ilgili düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifresi ile ilgili olarak terör örgütü talimatları doğrultusunda hareket ettikleri tespit edilen şüphelilere yönelik İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla harekete geçildi.

İzmir’de PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifresi çalışmaları ile ilgili düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.
PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifresi ile ilgili olarak terör örgütü talimatları doğrultusunda hareket ettikleri tespit edilen şüphelilere yönelik İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla harekete geçildi. İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan yakalama ve arama kararı doğrultusunda şüphelilerin adreslerine baskın yaptı. Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi. Şüphelilerin Terörle Mücadele Şubesinde işlemleri devam ediyor.

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