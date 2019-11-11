HABER

İzmir’de PKK’nın yaktığı alan ağaçlandırılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2019 13:43 | Son Güncelleme

Tüm Türkiye’de aynı anda fidan dikme seferberliği başlarken, İzmir’de de 18 Ağustos’ta terör örgütü PKK üyeleri tarafından ateşe verilen ormanlık alana binlerce fidan dikildi.İzmir’de terör örgütü PKK üyeleri tarafından ateşe verildikten 53 saat sonra söndürülebilen ormanlık alanda yaralar sarılıyor.

Tüm Türkiye’de aynı anda fidan dikme seferberliği başlarken, İzmir’de de 18 Ağustos’ta terör örgütü PKK üyeleri tarafından ateşe verilen ormanlık alana binlerce fidan dikildi.
İzmir’de terör örgütü PKK üyeleri tarafından ateşe verildikten 53 saat sonra söndürülebilen ormanlık alanda yaralar sarılıyor. Tüm Türkiye’de aynı anda başlayan fidan dikme seferberliği kapsamında İzmir’de de ormanların küle döndüğü Menderes ilçesine bağlı Orhanlı köyünde tören düzenlendi.
“11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes” kampanyası nedeniyle düzenlenen törende konuşan İzmir Valisi Erol Ayyıldız, böyle güzel bir etkinlikte olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu ifade ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı 11 Kasım ağaçlandırma seferberliğinin tüm yurtta coşkuyla başladığını söyledi.
İzmir’in yüzde 40’ının orman olduğunu açıklayan Vali Ayyıldız, “Geleceğe nefis etkinliği kapsamında da İzmir’de 29 noktada yaklaşık 42 bin kişiyle bir milyon fidanı toprakla buluşturacağız. Burada 2 bin kızılçam, bin fıstık çamı, 2 bin kara selvi, 2 bin mavi selvi, bin defne yani toplam 8 bin fidan toprakla buluşturulmuş olacak. ‘Kıyametin kopacağını bilseniz de elinizdeki fidanı dikiniz’ inancına sahip bir medeniyetin fertleri olarak öncelikle kaybettiğimiz ormanlık alanlar olmak üzere yurdumuzun her sathında fidan dikme seferberliğini başlatmış bulunuyoruz. Bir yandan yaşanan kayıplarımızı telafi ediyor, öte yandan ihtiyaç duyulan her yerde ağaçlandırma çalışması yapıyoruz” dedi.
İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince ise Türkiye’de ağaç ve orman sevgisini geliştirmek için başlatılan kampanya kapsamında aynı anda ülke genelinde 11 milyon fidanın dikileceğini hatırlattı.
Konuşmaların ardından öğrencilerin şiirler okuduğu etkinlikte halk oyunları ekibi de bir gösteri sundu. Daha sonra protokol üyeleri ve tören için bölgeye gelen aralarında çocukların da olanlar fidan dikimi gerçekleştirdi.

PARTNER Sevgilisiyle öpüşürken yakalandı! Sevgilisiyle öpüşürken yakalandı!
Muğla'da 200 bin fıstık çamı fidanı toprakla buluşturulduMuğla'da 200 bin fıstık çamı fidanı toprakla buluşturuldu
Gümüşhane’de 70 bin fidan toprakla buluştuGümüşhane’de 70 bin fidan toprakla buluştu
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yeşil pasaportta limit değişti

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yeşil pasaportta limit değişti

Emniyet Müdürlüğünün bahçesi lüks araç galerisine döndü!

Emniyet Müdürlüğünün bahçesi lüks araç galerisine döndü!

Ünlü tarihçinin çantasından kadın kolu çıktı!

Ünlü tarihçinin çantasından kadın kolu çıktı!

Almanya'da bir ilk! Türk kökenli siyasetçi seçimi kazandı

Almanya'da bir ilk! Türk kökenli siyasetçi seçimi kazandı

Tecavüzle suçlanan ünlü isme kucak dansı yaptı!

Tecavüzle suçlanan ünlü isme kucak dansı yaptı!

Bursa'da bin polisle şafak operasyonu

Bursa'da bin polisle şafak operasyonu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul'da 'zehirlenme' alarmı! Hastaneye akın ettiler

İstanbul'da 'zehirlenme' alarmı! Hastaneye akın ettiler

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Arınç'ın damadı için verilen 'FETÖ' kararının gerekçesi açıklandı

Arınç'ın damadı için verilen 'FETÖ' kararının gerekçesi açıklandı

Dünyanın en pahalısı! Bir günde 5 kilogram topladı, zengin oldu

Dünyanın en pahalısı! Bir günde 5 kilogram topladı, zengin oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Naim Süleymanoğlu'nun kızlarından Caner Taslaman hakkında suç duyurusu

Naim Süleymanoğlu'nun kızlarından Taslaman hakkında suç duyurusu

İzmit'te bir okulda yangın paniği! Okul tatil edildi

İzmit'te bir okulda yangın paniği! Eğitime bir gün ara verildi

MSB duyurdu: 4'üncü ortak kara devriyesi başladı

MSB duyurdu: 4'üncü ortak kara devriyesi başladı

Adana'dan çok acı haber! Sınıfta bayılan lise öğrencisi kurtarılamadı

Çok acı! Sınıfta bayılan lise öğrencisi kurtarılamadı

Prof. Dr. Mümtaz Soysal hayatını kaybetti! Mümtaz Soysal kimdir?

Mümtaz Soysal hayatını kaybetti

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: ABD'li bir yabancı terörist savaşçı Türkiye'den sınır dışı edildi

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Sınır dışı edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.