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İzmir'de PKK'ya eleman temin eden 11 kişi yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2019 11:08 | Son Güncelleme

Şüphelilerin ikametlerinde terör örgütü PKK/KCK'dan gelen talimatları içeren veriler ile çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi

İZMİR (AA) - İzmir'de, terör örgütü PKK/KCK'nın kırsaldaki faaliyetleri için eleman temin ettikleri ve finansal destek sağladıkları ileri sürülen 11 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, PKK/KCK'ya finansal destek sağladıkları, terör örgütünün kırsal faaliyetleri için eleman temin ettikleri ve örgütün talimatları doğrultusunda cezaevlerindeki mensuplarına para topladıkları belirlenen 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarttı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince kent merkezinde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 zanlı yakalandı.

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, terör örgütü PKK/KCK'dan gelen talimatları içeren veriler ile çok sayıda örgütsel doküman bulundu. Dijital verilere de el konuldu.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.

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