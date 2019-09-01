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İzmir'de plaj işletmesindeki göçmen kaçakçılığına 4 tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2019 10:01 | Son Güncelleme

İzmir'de plaj işletmesindeki göçmen kaçakçılığına 4 tutuklama

İZMİR (AA) - İzmir'in Çeşme ilçesinde plaj işletmesinde göçmen kaçakçılığı organizasyonu yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Alaçatı kıyılarındaki plaj işletmesine düzenlediği operasyonda 43 düzensiz göçmenle yakalanan işletmeciler B.B. ve S.B. ile çalışanlar K.D. ve İ.S, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, düzensiz göçmenlerin yasa dışı yollardan yurt dışına geçişini organize ettikleri suçlamasıyla çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Plaj işletmesine 29 Ağustos'ta düzenlenen operasyonda çalışanlar için kurulan çadırlarda 43 düzensiz göçmenin kaldığı tespit edilmiş, 4 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Göçmen Kaçakçılığı plaj işletmesi

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