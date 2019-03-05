HABER

İzmir’de plastik fabrikası alevlere teslim oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 05.03.2019 21:11 | Son Güncelleme

İzmir’in Torbalı ilçesinde bir plastik fabrikasında yangın çıktı.

İzmir’de plastik fabrikası alevlere teslim oldu

İzmir’in Torbalı ilçesinde bir plastik fabrikasında yangın çıktı. Yangın kontrol altına alınırken, fabrikada yaklaşık olarak 2 milyon TL maddi hasar oluştu.
Yangın, saat 16.00 sıralarında Torbalı ilçesi Yoğurtçular Mahallesi 6441. Sokak’ta bulunan plastik üretimi yapılan bir fabrikada çıktı. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın sonrasında bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yangına hemen müdahale etti. Bölgeye gelen jandarma ekipleri de olay yerine kimseyi yaklaştırmayarak güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri, korkutan yangını güçlükle kontrol altına aldı. Yangında yaralı veya can kaybı olmazken, sağlık ekipler herhangi bir olumsuzluğa karşı olay yerinde önlem amaçlı olay yerinde hazır bulundu.
Öte yandan, bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, işletme sahibi Mustafa Kızıltepe maddi zararın yaklaşık 2 milyon TL olduğunu iddia etti. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

PARTNERGece 22.20'de mutlaka seks yapın işte nedeni!Gece 22.20'de mutlaka seks yapın işte nedeni!
AFAD’dan keçi kurtarma operasyonuAFAD’dan keçi kurtarma operasyonu
Adıyaman'da yalnız yaşayan adam evinde ölü bulunduAdıyaman'da yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 50 bin konut müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 50 bin konut müjdesi

Ünlü türkücü kararını açıkladı: Türkiye'ye dönmeyeceğim

Ünlü türkücü kararını açıkladı: Türkiye'ye dönmeyeceğim

İçişleri Bakanı Soylu telefonuna gelen fotoğrafları anlattı

İçişleri Bakanı Soylu telefonuna gelen fotoğrafları anlattı

Otomotiv devi fabrikasını kapatıyor!

Otomotiv devi fabrikasını kapatıyor!

Dev filo iflas etti! 26 bin araç yarı fiyatına satılıyor

Dev filo iflas etti! 26 bin araç yarı fiyatına satılıyor

Yeni parti iddialarına AK Partili Naci Bostancı'dan yanıt!

Yeni parti iddialarına AK Partili Naci Bostancı'dan yanıt!

İlginizi Çekebilir

2.000TL altı akıllı telefonlar

2.000TL altı akıllı telefonlar

Dakikalarca gözyaşı döktü! 'Ne yaptın Fatma'

Dakikalarca gözyaşı döktü! 'Ne yaptın Fatma'

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Yer: Adana! Rezidansta korkunç olay

Yer: Adana! Rezidansta korkunç olay

Bursa'da iğrenç olay! Hemşireyi odasına çağırıp...

Bursa'da iğrenç olay! Hemşireyi odasına çağırıp...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tekirdağ'da zihinsel engelli erkek çocuğa cinsel istismar! Her satırı kan dondurdu

Tekirdağ'da zihinsel engelli erkek çocuğa cinsel istismar!

Bunun adı canilik! Havlama sesinden rahatsız oldu, köpeği başından vurdu

Bunun adı canilik! Havlama sesinden rahatsız oldu başından vurdu

Beyoğlu'nda 4 kişinin öldüğü yangını çıkaran caninin ifadesi ortaya çıktı! Böyle görüntülendi

O cani Beyoğlu'nda böyle görüntülendi

Uyuşturucu satıcıları böyle yakalandı

Uyuşturucu satıcıları böyle yakalandı

Bursa'da genç kadın kendisini 4. kattan aşağı attı

Dakikalarca gözyaşı döktü! 'Ne yaptın Fatma'

İstanbul'da kan donduran cinayet

İstanbul'da kan donduran olay!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.