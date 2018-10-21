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İzmir'de polis aracı devrildi: 2 polis memuru yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.10.2018 11:39 | Son Güncelleme

İZMİR'in Narlıdere ilçesinde, devriye görevi yapan polislerin bulunduğu araç, üst geçidin ayağına ve aydınlatma direğine çarparak, devrildi.

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Narlıdere ilçesinde, devriye görevi yapan polislerin bulunduğu araç, üst geçidin ayağına ve aydınlatma direğine çarparak, devrildi. Kazada, araçtaki 2 polis memuru yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde, Mithatpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Devriye görevi yapan polislerin bulunduğu 35 A 8256 plakalı polis otosu, sürücüsünün kontrolden çıkıp, önce üst geçidin ayağına ardından aydınlatma direğine çarptı. Devrilen araçtaki 2 polis memuru yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolün ardından yaralı polisleri ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan polis memurlarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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